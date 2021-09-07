Россиянам рассказали о доплатах к пенсии за родственников

Специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что у российских пенсионеров есть право на доплаты за родственников по ряду госпрограмм материальной поддержки.

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Как объяснил эксперт, что эти программы предусматривают выплаты для пенсионеров по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

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Также повышенную фиксированную выплату может получить пенсионер, у которого на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки, напомнил Биезбардис Для их получения следует обратиться в отделение Пенсионного фонда или в МФЦ. Сумма выплаты составляет треть от фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум – 100 процентов, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля). Фиксированная пенсия многократно увеличивается для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности I группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера.

С 1 февраля выплата в размере 1752,52 рубля предусмотрена пенсионерам, чьи родственники умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей. Пенсионерам — детям первого и второго поколения граждан, страдающих заболеваниями, полученными при воздействия радиации на их родителей положены 1459,52 рубля в месяц.

Выплата в 4378,49 рубля полагается родителям и женам военнослужащих, погибших во время защиты СССР. Доплаты установлены и родственникам участников боя в Аргунском ущелье. Право на ежемесячные выплаты есть у родственников умерших или погибших Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы.

Евгений Биезбардис добавил, что дополнительные 500 рублей в пенсии могут получать супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны.