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Финансист назвала «неубиваемый» способ обеспечить себя деньгами

News.ru
1 час назад

Финансовый директор группы компаний Vesta Development Юлия Смагина назвала «неубиваемый» способ для формирования капитала. Это вложения в недвижимость, лучше всего — в офисы, торговые помещения и склады, пишет агентство ПРАЙМ.

Финансист назвала гарантированный способ получения капитала
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Недвижимость делится на жилую и коммерческую, причём последняя более выгодна в плане постоянного дохода.

Для того чтобы стать в этом сегменте полноценным активным инвестором, зачастую требуются более серьёзные вложения капитала, времени и труда, чем в сегменте жилья, — заявила эксперт.

По словам Смагиной, многие годы выгодным считается индустриальный сегмент — это склады, логопарки, распределительные центры. Причём доход можно получать как от аренды, так и от изменения стоимости зданий в результате сделок купли-продажи или из-за их переоценки.

Выплаты в данном случае производятся ежеквартально, не менее 11% годовых. Хорошим показателем считается 16–17% годовых.

Ранее сообщалось, что для инвестора самым главным врагом является финансовая неграмотность, которая может привести к неудачному варианту вложения средств. Худший из них — финансовая пирамида.

Личный счет,Недвижимость,
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