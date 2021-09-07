Гармаш рассказал о миллионных гонорарах за рекламу банка

Известный актер Сергей Гармаш рассказал, что за три года получил за рекламу банка 97 млн рублей. Это больше, чем за трехлетний период его работы в театре и съемок в кино, сообщает KP.RU.

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Отмечается, что рекламная кампания Гармаша включала несколько фотосессий и видеосъемок, фото актера стоили 1,2 млн рублей, видеосъемка — 6 млн рублей. Стороны изначально пришли к договоренности, что актер будет работать по 12 часов в день.

Часть этого времени тратилась на подготовку — грим, прическу, подбор одежды. Кроме этого, Гармашу предоставлялось по два часа перерыва на обед.

Как отмечает издание, большие гонорары от банков Гармаш начал получать еще в «нулевых», хотя порой это выливалось для него в неприятные ситуации. Так, в 2010-м году актер даже судился с одним из заказчиков и требовал миллионы за причинение морального ущерба. Тогда уральские бизнесмены, позиционировавшие себя «первым национальным банком с чувством юмора», напечатали на билбордах фото артиста в «майке-алкоголичке» и колпаке.

«После такого ни один режиссер, в том числе Никита Михалков, не захочет со мной сотрудничать! Да надо мной все знакомые смеются!» — возмущался Гармаш в суде.