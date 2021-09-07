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Гармаш рассказал о миллионных гонорарах за рекламу банка

Анна Безрукова
30 минут назад

Известный актер Сергей Гармаш рассказал, что за три года получил за рекламу банка 97 млн рублей. Это больше, чем за трехлетний период его работы в театре и съемок в кино, сообщает KP.RU.

Гармаш рассказал о миллионных гонорарах за рекламу банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что рекламная кампания Гармаша включала несколько фотосессий и видеосъемок, фото актера стоили 1,2 млн рублей, видеосъемка — 6 млн рублей. Стороны изначально пришли к договоренности, что актер будет работать по 12 часов в день.

Часть этого времени тратилась на подготовку — грим, прическу, подбор одежды. Кроме этого, Гармашу предоставлялось по два часа перерыва на обед.

Как отмечает издание, большие гонорары от банков Гармаш начал получать еще в «нулевых», хотя порой это выливалось для него в неприятные ситуации. Так, в 2010-м году актер даже судился с одним из заказчиков и требовал миллионы за причинение морального ущерба. Тогда уральские бизнесмены, позиционировавшие себя «первым национальным банком с чувством юмора», напечатали на билбордах фото артиста в «майке-алкоголичке» и колпаке.

«После такого ни один режиссер, в том числе Никита Михалков, не захочет со мной сотрудничать! Да надо мной все знакомые смеются!» — возмущался Гармаш в суде.

Ранее, в 2020-м году актер со скандалом ушел из театра «Современник», где трудился с 1984 года. Он выразил несогласие с политикой нового руководства, пришедшего в театр после смерти бессменного худрука Галины Волчек.

Личный счет,Галина Волчек,Сергей Гармаш,Никита Михалков,Комсомольская правда,
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