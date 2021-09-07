Кудрин призвал провести приватизацию

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что России необходимо сократить присутствие государства в экономике. В своей статье для журнала «Компания» он рассказал, что сделать это можно с помощью приватизации.

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Кудрин отметил, что после кризиса 2008–2009 годов многие страны нарастили госсектор в экономике. В период посткризисного развития госучастие необходимо сокращать, подчеркнул он.

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По мнению Кудрина, государство - «менее эффективный собственник, чем частные структуры», а частные эффективные собственники могут прийти на предприятия за счет приватизации.

«Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом», - уверен Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что в топ-10 крупнейших российских компаний только четыре - частные, а в десятке крупнейших компаний США нет ни одной с госучастием. Компании с госучастием «сильно зависят от бюрократической машины», а в состав их советов директоров часто входят чиновники, представляющие интересы государства в 20 и более компаниях.

Кудрин подчеркнул, что результатом приватизации должно стать реальное сокращение прямого участия государства, а не формальное уменьшение количества госкомпаний или «псевдоприватизация» (когда часть акций, находящихся в госсобственности, «приватизировали» с помощью взноса в уставные капиталы различных госкорпораций, институтов развития и «вертикально-интегрированных структур»).

«В результате количественно присутствие государства в экономике, вроде бы, снижается, а качественно - растет», - отметил экономист.

Кудрин не раз выступал за проведение приватизации. В прошлом году на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он отмечал, что приватизация позволила бы пополнять российский бюджет без повышения некоторых налогов.

По подсчетам Кудрина, бюджет России может получать от приватизации по 200-300 миллиардов рублей в год в течение ближайших пяти-шести лет.