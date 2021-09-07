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Ресторан, туркомпания и киностудия: что оставил Бельмондо наследникам

Анна Безрукова
1 час назад

Наследники известного актера Жана-Поля Бельмондо после его смерти будут делить, в первую очередь, его дом и киностудию. У артиста остались трое детей и шестеро внуков.

Ресторан, туркомпания и киностудия: что оставил Бельмондо наследникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бельмондо владел киностудией, которая носит название в честь его бабушки «Cerito». Также у него был собственный ресторанный бизнес — Бельмондо являлся совладельцем итальянского ресторана «Стреза», находящегося в Париже, и туристической компании, сообщает teleprogramma.pro.

Как напоминает издание, у Бельмондо в течение жизни было шесть серьезных романов и большое число мимолетных связей. Сам он всегда говорил, что без женщин он ничто. В 2019 году актер возобновил отношения с бразильской моделью Марией Карлос Сотомайор, с которой у него был роман в 1980-1987-х годах.

В последний раз в кино Бельмондо снимался в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака» в 2008 году, уже поле пережитого инсульта. В картине актер сыграл пожилого человека, решившего свести счеты с жизнью, но его спасает домашний питомец — верный пес.

Ранее члены семьи французского актера Жана-Поля Бельмондо обратились с заявлением к его поклонникам. Родственники артиста, как и миллионы зрителей по всему миру, выразили сожаление о смерти человека-легенды.

Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Артист был награжден почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011) и премией «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф (2016). Российский зритель больше всего знает актера по фильму «Профессионал».

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