Эксперт рассказал, как защитить накопления от коронавируса

Старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Дмитрий Постоленко посоветовал диверсифицировать накопления и активы, чтобы защитить их от новых волн коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Одной из привлекательных инвестиций Постоленко считает долларовые облигации развивающихся рынков: ставки по ним заметно выше ставок по евробондам развитых стран.

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На рублевом рынке эксперт выделил долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), а также корпоративные облигации. Он подчеркнул, что рублевые корпоративные облигации предлагают заметную премию к ОФЗ.

По мнению Постоленко, повышение ключевой ставки Центробанком вернет инфляцию к целевому показателю в четыре процента уже в 2022 году. Вместе с замедлением инфляции должен начаться рост котировок облигаций.

Он добавил, что основу «защитного портфеля» - 50-70 процентов - должны составлять долговые инструменты.

«Распределение между рублевыми и долларовыми бумагами стоит производить в зависимости от того, в какой валюте вы собираетесь тратить», - объяснил эксперт.

Если предстоят траты в рублях, на рублевые облигации стоит выделить около 50 процентов портфеля. Если в иностранной валюте, на еврооблигации нужно отдать 40 процентов.

Финансист Дэвид Ягельски ранее назвал лучшие акции для вложений «прямо сейчас». По его мнению, это акции компаний Cardinal Health, McDonald’s и Comcast.

Ягельски отметил, что Cardinal Health - дивидендный аристократ, это означает, что компания десятилетиями увеличивала свои дивидендные выплаты. Акции компании приносят доходность в 3,4 процента, что намного выше среднего показателя S&P 500 (1,4 процента).

McDonald’s также является дивидендным аристократом. Акции сети фастфуда дают доход в 2,3 процента – тоже выше среднего. По итогам первого квартала года продажи компании выросли на 13,6 процента в США, в целом в мире - на 7,5 процента.