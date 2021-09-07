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Эксперт рассказал, как защитить накопления от коронавируса

Мария Иванова
1 час назад

Старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Дмитрий Постоленко посоветовал диверсифицировать накопления и активы, чтобы защитить их от новых волн коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт рассказал, как защитить накопления от коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одной из привлекательных инвестиций Постоленко считает долларовые облигации развивающихся рынков: ставки по ним заметно выше ставок по евробондам развитых стран.

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На рублевом рынке эксперт выделил долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), а также корпоративные облигации. Он подчеркнул, что рублевые корпоративные облигации предлагают заметную премию к ОФЗ.

По мнению Постоленко, повышение ключевой ставки Центробанком вернет инфляцию к целевому показателю в четыре процента уже в 2022 году. Вместе с замедлением инфляции должен начаться рост котировок облигаций.

Он добавил, что основу «защитного портфеля» - 50-70 процентов - должны составлять долговые инструменты.

«Распределение между рублевыми и долларовыми бумагами стоит производить в зависимости от того, в какой валюте вы собираетесь тратить», - объяснил эксперт.

Если предстоят траты в рублях, на рублевые облигации стоит выделить около 50 процентов портфеля. Если в иностранной валюте, на еврооблигации нужно отдать 40 процентов.

«Черный лебедь» обесценит накопления россиян

Финансист Дэвид Ягельски ранее назвал лучшие акции для вложений «прямо сейчас». По его мнению, это акции компаний Cardinal Health, McDonald’s и Comcast.

Ягельски отметил, что Cardinal Health - дивидендный аристократ, это означает, что компания десятилетиями увеличивала свои дивидендные выплаты. Акции компании приносят доходность в 3,4 процента, что намного выше среднего показателя S&P 500 (1,4 процента).

McDonald’s также является дивидендным аристократом. Акции сети фастфуда дают доход в 2,3 процента – тоже выше среднего. По итогам первого квартала года продажи компании выросли на 13,6 процента в США, в целом в мире - на 7,5 процента.

Третий вариант - Comcast - крупнейший оператор кабельного телевидения и широкополосного доступа к интернету в США, а также самый крупный оператор платного телевидения в мире с 52 млн абонентов.

Личный счет,Дмитрий Постоленко,Центральный банк России,
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