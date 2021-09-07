Раскрыто условие снижения платы за ЖКХ

«Снизятся, если будет изменена и система учета и оплаты – безусловно, да. Например, в соответствии с последними принятыми решениями в странах ЕС будут установлены температурные нормы – не выше плюс 18 градусов зимой, и не ниже плюс 25 летом. Вы можете повышать или понижать температуру, но будете платить больше за влияние на климат», - отметила она.