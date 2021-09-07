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Россиянам назвали условия снижения платы за ЖКХ

Алиса Селезнёва
20 минут назад

Снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг будет способствовать изменение системы учета и оплаты отопления, а также замена изношенного оборудования и строительство энергоэффективного жилья. Об этом рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Раскрыто условие снижения платы за ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что сейчас в России тепло регулируется на входе в дом, а не на входе в квартиру.

«Снизятся, если будет изменена и система учета и оплаты – безусловно, да. Например, в соответствии с последними принятыми решениями в странах ЕС будут установлены температурные нормы – не выше плюс 18 градусов зимой, и не ниже плюс 25 летом. Вы можете повышать или понижать температуру, но будете платить больше за влияние на климат», - отметила она.

При этом аудитор Счетной палаты уверена, что параллельно необходимо решать проблемы с изношенностью коммунальных сетей в России, которая в среднем составляет 60%.

Эксперт объяснил, почему россияне переплачивают за ЖКХ

«Безусловно, вложения в этот сектор должны идти с учетом новейших технологий, в том числе цифровых, а также (там, где есть такая возможность) организационно-технологических изменений. Кроме того, энергоэффективность нужно обязательно закладывать и при строительстве нового жилья», - заявила Наталья Трунова.

По данным Федеральной службе судебных приставов, за первый квартал 2021 года долги россиян за коммунальные услуги увеличились на 20%. По счетам не заплатили 3,2 млн граждан, в прошлом же году за аналогичный период — 2,6 млн человек.

Среди причин того, что население перестало платить «коммуналку» эксперты называют: падение доходов в пандемию, а также то, что люди восприняли временное послабление по оплате услуг, введенное правительством в 2020 году, как полное прощение всех долгов.
Личный счет,Счетная палата,ЕС,РИА Новости,
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