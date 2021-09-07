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Эксперт назвал «неубиваемый» способ вложения денег

Алиса Селезнёва
21 минуту назад

«Неубиваемым» способом вложения денег являются инвестиции в недвижимость, при этом коммерческие объекты выгоднее жилых помещений. Об этом агентству «Прайм» заявила финансовый директор ГК Vesta Development Юлия Смагина.

Эксперт назвал «неубиваемый» способ вложения денег
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметила, что «все больше людей начинают осознанно подходить к вопросам личного финансового планирования», а недвижимость в этом плане надежный и «неубиваемый» инструмент.

«Традиционно более доходными считаются вложения в коммерческую недвижимость: офисы, торговые помещения, склады. Но для того, чтобы стать в этом сегменте полноценным активным инвестором, зачастую требуются более серьезные вложения капитала, времени и труда, чем в сегменте жилья», - пояснила она.

Юлия Смагина также обратила внимание на то, что при инвестировании в коммерческую недвижимость надо хорошо оценить ее рентабельность и востребованность. Также сложности могут возникнуть с достаточно большими вложениями на первоначальном этапе.

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«Но в последнее время появляется все больше вариантов пассивных, когда путем участия в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) недвижимости — в данном случае индустриальной — организованном опытным девелопером», - заметила она.

При этом, по словам финансового директора ГК Vesta Development, доходность таких проектов во многом зависит как мастерства управляющей компании, так и от самого качества объектов.

«Но результатов ниже 11% годовых в рублях лично я не видела. Хороший показатель — 16-17% годовых», — подчеркнула она.

Ранее старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Дмитрий Постоленко посоветовал россиянам диверсифицировать накопления и активы, чтобы защитить их от новых волн коронавируса. На рублевом рынке эксперт выделил долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), а также корпоративные облигации.
Личный счет,Дмитрий Постоленко,
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