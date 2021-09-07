В России подорожали больше 30 жизненно важных лекарств

По решению Минздрава в России подорожали 32 жизненно важных лекарства (ЖНВЛП). Министерство согласовало повышение стоимости по заявкам производителей. Среди подорожавших препаратов —иммуноглобулин, средства против опухолей и эпилепсии. В июле антимонопольщики просили воздержаться «от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства», так как они могут искусственно поднять спрос на ЖНВЛП.

По данным «Фармвестника», больше всего среди подорожавших препаратов оказалось противоопухолевых — 10. Также в список вошли две вакцины, два офтальмологических лекарства и два противоэпилептических.

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Наиболее дешёвый препарат среди подорожавших — аминофиллин, который применяется для лечения бронхиальной астмы. Упаковка таблеток 150 мг по 30 штук раньше стоила 9,65 рубля, а теперь — 13,33 рубля. Самый дорогой — иммуноглобулин антитимоцитарный, применяемый в трансплантологии. Упаковка лекарства под маркой «Атгам» производства Pfizer взлетела в цене с 49 640 до 150 00 рублей.

По подсчётам «Фармвестника», с ноября 2020 года Минздрав согласовал повышение цен на лекарства 51 производителя, 14 компаниям ведомство отказало. Издание отметило, что министерство повышает цену в том случае, если есть дефицит или риск дефицита не отдельные препараты. Чаще всего речь идёт о дозировке лекарства или лекарственной форме.

Например, иммуноглобулин подорожал у пяти производителей в разных дозировках из-за сведений о нехватке препарата в регионах. В свою очередь, дефицит связан с низкой предельной отпускной ценой, а также нехваткой и высокой стоимостью сырья (плазмы крови), необходимого для производства препарата. В случае с лекарствами иностранного производства с регулируемой ценой стоимость рассчитывают, исходя из цены за рубежом, объясняли в Минздраве.

В начале июля Федеральная антимонопольная служба исключила рост цен на ЖНВЛП. В ведомстве заявляли, что такой сценарий невозможен «в силу особенностей регулирования». Антимонопольный орган предупреждал, что заявления о возможном подорожании могут привести «к искусственному стимулированию спроса на жизненно важные препараты».