Мошенники обманывают людей, выдавая себя за «Газпром»

В России зафиксирована новая волна мошенничеств с использованием бренда «Газпрома». В том числе, злоумышленники предлагают «липовые» выплаты жертвам мошенничеств от лица компании, пишет «Коммерсантъ».

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Также они создают инвестиционные платформы, предлагающие заработок на криптовалюте, обеспеченной нефтью и газом. Как правило, такого рода сайты действуют от нескольких часов до нескольких дней. Представители «Газпрома» говорят, что предпринимают все требуемые меры для борьбы с ними.

Эксперты по информационной безопасности рассказали «Коммерсанту» о распространении в последнее время мошенничеств от лица «Газпрома». В том числе, в интернете появился новый фейковый портал для пострадавших от такого рода мошенничеств — lgazprom.ru, о чем написали авторы Telegram-канала In4security.

Якобы отдел противодействия мошенничествам корпорации обещает вернуть деньги жертвам мошенников, если сумма обмана превышает 60 тыс. руб. Для получения средств нужно зарегистрироваться на бесплатную консультацию, говорится на сайте.

На таких сайтах, чтобы получить средства, на одном из этапов пользователей просят об оплате комиссии, которая обычно равна 200–300 руб., уточнила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

При этом, как она отметила, пользователь лишается и личных данных, и денег.