Назван способ вернуть деньги при ошибочном переводе

В случае ошибочного перевода средств необходимо сразу обратиться в банк, а если получатель денег не собирается их возвращать, написать заявление в полицию. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Юрист отметил, что после нажатия кнопки «перевести» отменить совершенную операцию крайне сложно и средства можно быстро вернуть, только если банк еще не успел зачислить их на счет получателя.

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Так бывает, например, в вечернее время, когда некоторые банки могут отложить перевод до утра следующего дня, пояснил Иван Соловьев.

При этом он призвал не надеяться на то, что удастся самому выйти на ошибочно получившего деньги человека и уговорить его их вернуть.

«Если это удалось оперативно сделать, и вам попался порядочный человек — считайте, что удача на вашей стороне. Банк же, скорее всего, откажет в предоставлении чужих персональных данных», - предупредил эксперт.

По его словам, банкам законодательно запрещено списывать деньги со счета получателя без его согласия, поэтому нужно сделать скриншоты операции, взять паспорт и пойти в ближайшее отделение кредитной организации, выпустившей карту, с которой совершен перевод. Там нужно написать заявление о возврате денежных средств, предоставив доказательства совершенного перевода.

Если перевод уже оформлен, то сотрудник банка обратится к получателю средств с просьбой их вернуть. Однако бывает и так, что получатель отказывается отдавать полученные по ошибке деньги. В таком случае необходимо обратиться в полицию, предоставив банковские документы о переводе.

«Обычно после вмешательства полиции деньги удается вернуть. Однако, если и в этом случае быстрого результата добиться не удается, то параллельно можно обратиться в судебные органы с гражданским иском о неосновательном обогащении ответчика (п. 1 ст. 1102 ГК РФ)», - подчеркнул Соловьев.

Ранее преподаватель правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова рассказала, что делать, если банкомат не выдал деньги или выдал неполную сумму. По ее словам, в первую очередь необходимо сфотографировать номер банкомата, записать точное время совершения операции и позвонить в банк, который выпустил карту. Затем необходимо оставить письменное заявление-претензию на сайте кредитной организации.