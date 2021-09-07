Депутаты призвали расширить список переселенцев из аварийного жилья

Вологодские депутаты направили в Госдуму законопроект, расширяющий право близких родственников и наследников умерших владельцев аварийного жилья на новые квартиры. Об этом пишут «Известия».

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В пояснительной записке к документу отмечается, что процесс признания дома аварийным занимает много времени, за это время в семьях появляются дети, стареют родители, бабушки и дедушки.

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«Многие члены семьи не доживают до момента получения жилого помещения взамен аварийного», - подчеркнули депутаты.

Пока Жилищный кодекс гарантирует предоставление другого жилья взамен аварийного только владельцам и людям, которым право на него перешло в порядке наследования. Если квартира была подарена после признания аварийной, новый владелец сможет рассчитывать только на финансовую компенсацию.

«Размер возмещения всегда в разы меньше стоимости новой квартиры, предоставляемой по программе переселения», - отмечается в законопроекте.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская назвала это предложение «очень гуманным».

«Например, [есть] родители с детьми, которые не должны остаться на улице, даже если они по какой-то причине не были прописаны там», - отметила она.

По мнению замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, в законопроекте необходимо уточнить, что получить жилье вместо аварийной квартиры умерших родственников могут только граждане, не имеющие дополнительной жилой недвижимости.

Эксперты по социальному праву ранее рассказали, в каких случаях россияне могут получить бесплатное жилье от государства. В частности, на квартиру по договору социального найма могут претендовать малоимущие семьи.

Малоимущими граждан признают в органах местного самоуправления, исходя из размера дохода на каждого члена семьи (должен быть ниже прожиточного минимума в регионе проживания).

Доцент РЭУ имени Плеханова Иван Денисов предупреждал, что чиновники рассматривают и жилищную историю претендента. Делают это для того, чтобы люди не злоупотребления такими схемами, как переоформление своего жилья на третье лицо перед подачей заявки на бесплатную квартиру.

Претендовать на государственное жилье могут люди, живущие в квартире, площадь которой (на человека) меньше общепринятой нормы, жильцы аварийного дома, а также судьи, занимающие должности не менее десяти лет.