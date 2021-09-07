Попавший в ЛГБТ-скандал "ВкусВилл" собрался на IPO в США

Российская сеть супермаркетов здоровой еды «ВкусВилл» готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к компании.

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По словам собеседников газеты, «ВкусВилл» выйдет на IPO в 2021 году или в начале 2022-го.

Также источники WSJ сообщили о планах Санкт-Петербургской биржи разместить акции в США.

По данным издания,«ВкусВилл» может получить оценку в $3-5 млрд долларов, СПБ Биржа - около $2 млрд.

WSJ отмечает, что этот год станет одним из самых активных для продажи российских акций с тех пор, как в 2014 году после присоединения Крыма против РФ ввели международные санкции.

«Интерфакс» сообщал, что владельцы «ВкусВилла» называли IPO одним из возможных сценариев развития компании. К июню сеть завершила преобразование из ООО в акционерное общество (АО), по данным агентства, уставный капитал компании вырос в 200 раз - с одного до 200 миллионов рублей.

Этим летом «Вкусвилл» оказался в центре ЛГБТ-скандала. В конце июня компания опубликовала на своих страницах в соцсетях рекламу «Рецепты семейного счастья», в которой были использованы изображения нескольких семей, в том числе лесбийской пары.

В подписи к посту отмечалось, что «семья - не столько родство по крови или штамп в паспорте, семья - это любящие нас люди». Из-за фото ЛГБТ-пары посту присвоили рейтинг 18+. Интернет-пользователи начали обвинять компанию в «пропаганде ЛГБТ» и пригрозили бойкотом, «ВкусВиллу» и героиням материала начали поступать угрозы.

4 июля компания принесла извинения за рекламу и удалила информацию об однополой паре со своих страниц. Во «ВкусВилле» заявили, что пост «больно задел чувства большого числа покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков».

«Считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», - заявили в компании.