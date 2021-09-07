Как вернуть «съеденную» банкоматом карту

Юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что для возвращения изъятой банкоматом кредитки необходимо обратиться в отделение банка и написать заявление с описанием ситуации, указав адрес и точную дату операции. Об этом сообщает «Прайм».

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Поздняков подчеркнул, что ни в коем случае нельзя принимать помощь от посторонних людей, которые предлагают достать карту, - они могут оказаться мошенниками.

Если банкомат не выдал деньги, а с карты они уже списались, также необходимо зафиксировать факт сбоя работы: записать адрес и номер банкомата, дату и время снятия денег, а также списанную сумму. После этого необходимо обратиться в банк и передать сотрудникам все эти данные.

Поздняков отметил, что такие заявления обычно рассматривают от пяти до 30 календарных дней.

Эксперт университета «Синергия» Наталия Пшеничникова ранее рассказывала, что вопрос с «украденными» деньгами решиться гораздо быстрее, если их снимали в банкомате того же банка, где была выпущена карта. По ее данным, в таких ситуациях деньги возвращают за три-семь дней.

А сотрудник Академии управления финансами Алексей Кричевский рассказывал, как действовать в случае ошибочной отправки денег на карту незнакомца. В первую очередь необходимо позвонить в свой банк и объяснить ситуацию. Некоторые кредитные организации могут решить проблему дистанционно, а в других потребуется визит в отделение.

Еще один вариант - выйти на получателя напрямую, сделав символический перевод в один рубль. В сообщении к переводу можно оставить свой номер телефона и попросить вернуть деньги.