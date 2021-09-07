Два условия: в ПФР рассказали о порядке выплаты пенсии

Отсутствие определенного количества пенсионных коэффициентов может привести к отказу в выплате пенсии. Об этом сообщило отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области.

«Для назначения страховой пенсии необходимо одновременное соблюдение двух условий: наличия необходимого трудового стажа, в течение которого за данное лицо уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, и определенного количества пенсионных коэффициентов», — сказано в сообщении ПФР.

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В ПФР отметили, что для получения права на страховую пенсию в 2021 году необходимо не менее 12 лет трудового стажа и 21 пенсионный коэффициент. Эти требования ежегодно будут увеличиваться, пока в 2026 году они не станут равными 15 и 30 соответственно. Количество пенсионных коэффициентов зависит от суммы страховых взносов, перечисленных работодателем в ПФР.

Пенсионный фонд России подготовил порядок автоматического назначения страховой пенсии по старости. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно правовых актов. Он может вступить в силу с 1 января 2022 года.

«Утвердить прилагаемый Порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — сообщается в проекте постановления ПФР.

Согласно документу, автоматически страховую пенсию будут назначать гражданам, достигшим соответствующего возраста, со стажем не менее 15 лет и индивидуальным пенсионным коэффициентом не менее 30. Также будущие пенсионеры не должны работать за границей.

Чтобы ПФР автоматически назначил пенсию, гражданину нужно направить заявление через портал Госуслуг. Исключениями являются военнослужащие и космонавты. Как сообщается в проекте постановления ПФР, они могут одновременно получать пенсию за выслугу лет и по инвалидности.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» рассказала о грядущих изменениях в правилах выплаты пенсий.

Как объяснила финансист, для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам теперь не нужно будет подавать заявления на пересчет, так как с 2022 года он будет производиться автоматически.

Кроме того, безработным гражданам пенсии и социальные доплаты будут начисляться автоматически за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально устроиться на работу, а также людям с ограниченными возможностями здоровья при достижении пенсионного возраста.

Автоматически будут начисляться и доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, если трудовой стаж составляет 30 и более лет. Также с 2022 года проживающие не менее 30 лет в сельской местности граждане будут дополнительно получать надбавку в виде 25 процентов от фиксированной выплаты, указала Финогенова. При этом не обязательно проживать в сельской местности, как это было раньше, это важно только в момент начисления пенсии, в случае переезда доплата останется. Пенсионерам, которым в связи с переездом выплата надбавки была прекращена, в 2022 году ее восстановят.

Помимо этого, с 2022 года на портале Госуслуг мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет смогут узнать о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Также Финогенова допустила, что Госдума примет поправки по пенсиям граждан, живущих в районах Крайнего Севера, которые предусматривают использование суммарного районного коэффициента, повышающий размер фиксированной выплаты в рамках страховой пенсии.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что более 12 миллионов человек, которые получают пенсию через почту и другие доставочные организации, с 3 сентября начали получать единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.

Поддержка пенсионеров обеспечена указом президента России Владимира Путина от 24 августа. С инициативой глава государства выступил 22 августа на съезде партии «Единая Россия», указав на ускорение инфляции. Выплаты обеспечат также и военным.

Министерство юстиции зарегистрировало приказ, который ранее подписал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, «Об утверждении порядка и формы предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости».

Как говорится в приказе, сведения о сумме пенсионных накоплений будут предоставляться застрахованным и не получающим пенсионные выплаты женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам — в 45 лет. Сведения будут предоставляться один раз в три года.

Застрахованным, но не зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации гражданам информация будет предоставляться по их запросу в письменной форме. Приказ, подписанный Котяковым, вступит в силу с 1 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательского центра портала Superjob.ru, за возвращение прежнего порядка выхода на пенсию — мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет — выступают большинство жителей России (87%).

Число противников пенсионной реформы растет с увеличением возраста граждан РФ — 79% среди молодёжи до 34 лет и 92% среди людей старше 45 лет.

Российские пенсионеры имеют право на доплаты за родственников по некоторым госпрограммам, рассказал специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис. Он отметил, что в ряде случаев могут назначаться выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Также предусмотрены доплаты в связи со смертью или пропажей родственника.

Эксперт рассказал «Прайму», что у пенсионера есть право на повышенное пособие, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, братья, сёстры, внуки, бабушки и дедушки. Для получения денег необходимо обратиться с пакетом подтверждающих документов в Пенсионный фонд или МФЦ.

«Сумма выплаты составляет одну третью фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум — 100%, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля). Многократно увеличивается фиксированная пенсия для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности первой группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера», — уточнил Биезбардис.

С 1 февраля пенсионеры могут получать 1752 рубля за родственников, которые погибли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей, в том числе — до распада Советского Союза.

Дети ликвидаторов чернобыльской аварии могут получать ежемесячно по 1459 рублей на своих родителей.

По 4378 рублей полагается родителям и жёнам военнослужащих, погибших во время боевых действий, в том числе выплаты положены на участников боя в Аргунском ущелье. Правом на ежемесячные выплаты обладают родственники умерших или погибших Героев Советского Союза, Героев РФ или полных кавалеров ордена Славы.

Получать 500 рублей ежемесячно могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией, Великой Отечественной войны, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ. Биезбардис напомнил, что пенсионер наследует имущество умершего родственника, имевшего накопления.