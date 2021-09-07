В ПФР объяснили низкий размер пенсий

Ошибки в документах — это одна их причин низкого размера пенсии. Об это сообщили в Пенсионном фонде России.
«В имеющихся же документах встречаются ошибки, например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение», — сказано в сообщении ПФР.
В ПФР также отметили, что для борьбы с подобными ошибками развивается система персонифицированного учета и электронные сервисы. С этой целью была разработана электронная трудовая книжка.
Ранее Росстат заявил о снижении пенсий в реальном выражении. На данный момент в России 42,6 млн пенсионеров, из которых 8,6 млн работающие, сообщает телеканал 360. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 80% мужчин не доживает до пенсии, отмечает «Царьград».