Маленькие пенсии россиян объяснили ошибками в документах

Наличие ошибок в документах, находящихся в Пенсионном фонде России (ПФР) , может являться причиной некорректного начисления россиянам пенсий. Также ошибки могут влиять на несвоевременное начисление выплат при досрочном выходе на пенсию, сообщается на сайте ПФР.

В качестве примера в ведомстве назвали случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать. Избежать ошибок россиянам поможет заблаговременное обращение в ПФР. В этом случае у специалистов фонда будет время перепроверить документы и при необходимости сделать запросы на места работы, в архив или органы соцобеспечения другого государства.