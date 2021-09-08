Маленькие пенсии россиян объяснили ошибками в документах

Наличие ошибок в документах, находящихся в Пенсионном фонде России (ПФР), может являться причиной некорректного начисления россиянам пенсий. Также ошибки могут влиять на несвоевременное начисление выплат при досрочном выходе на пенсию, сообщается на сайте ПФР.
В качестве примера в ведомстве назвали случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать. Избежать ошибок россиянам поможет заблаговременное обращение в ПФР. В этом случае у специалистов фонда будет время перепроверить документы и при необходимости сделать запросы на места работы, в архив или органы соцобеспечения другого государства.
Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы, и пенсия будет назначена максимально оперативно, — подчёркивается в сообщении.