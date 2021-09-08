Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Маленькие пенсии россиян в ПФР объяснили ошибками в документах

News.ruиещё 12
42 минуты назад

Наличие ошибок в документах, находящихся в Пенсионном фонде России (ПФР), может являться причиной некорректного начисления россиянам пенсий. Также ошибки могут влиять на несвоевременное начисление выплат при досрочном выходе на пенсию, сообщается на сайте ПФР.

Маленькие пенсии россиян объяснили ошибками в документах
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В качестве примера в ведомстве назвали случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать. Избежать ошибок россиянам поможет заблаговременное обращение в ПФР. В этом случае у специалистов фонда будет время перепроверить документы и при необходимости сделать запросы на места работы, в архив или органы соцобеспечения другого государства.

Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы, и пенсия будет назначена максимально оперативно, — подчёркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что в РФ действуют программы материальной поддержки людей для компенсации им помощи, оказанной близким людям, в том числе предусмотрены выплаты для пенсионеров. Об том заявил эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис. По его словам, пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники.
Личный счет,Маленькая пенсия ,НПФ "Будущее",Пенсионный фонд РФ,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители