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Россиянам рассказали, сколько денег нужно для счастья

Москва24иещё 2
19 минут назад

Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья. Своим мнением поделилась доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в интервью агентству "Прайм".

Россиянам рассказали, сколько денег нужно для счастья
Фото: ТАССТАСС

Как пояснила эксперт, сумма для счастья является психологической оценкой необходимого для ощущения полноты жизни и полной удовлетворенности.

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В частности, данная сумма определяется возрастом, полом и местом жительства гражданина. При этом необходимое количество денег увеличивается вместе с возрастом. По словам Лебединской, к 45 годам список потребностей увеличивает размер желаемых доходов на 50–60%. В апреле 2021 года россиянам для счастья требовалось 195 тысяч рублей в месяц, отметила специалист. По ее мнению, к сентябрю данная сумма увеличилась до 205–210 тысяч.

Ранее ученые университета Пенсильвании выяснили, может ли достаток сделать человека счастливым. В исследовании приняли участие более 33 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет. В течение дня респонденты давали оценку своему состоянию и удовлетворенности жизнью по шкале от "очень плохо" до "очень хорошо".
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