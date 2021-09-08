Россиянам рассказали, сколько денег нужно для счастья

В частности, данная сумма определяется возрастом, полом и местом жительства гражданина. При этом необходимое количество денег увеличивается вместе с возрастом. По словам Лебединской, к 45 годам список потребностей увеличивает размер желаемых доходов на 50–60%. В апреле 2021 года россиянам для счастья требовалось 195 тысяч рублей в месяц, отметила специалист. По ее мнению, к сентябрю данная сумма увеличилась до 205–210 тысяч.