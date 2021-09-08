ЦБ и ФАС ужесточат правила рассылки рекламы

Банк России и ФАС в ближайшее время направят информационное письмо финансовым организациям с рекомендацией исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении газеты проект письма.

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По данным газеты, в совместном информационном письме ЦБ и ФАС рекомендуют банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным кооперативам, а также ломбардам рассылать рекламную информацию только с согласия клиента.

Регуляторы отмечают, что заемщику не предоставляется право отказаться от получения рекламы при оформлении документов в финансовых организациях. Так, для обеспечения законных прав и интересов граждан кредиторам рекомендовано получать согласие клиента на рассылку рекламы в виде отдельного документа или формы на сайте организации при предоставлении финансовых услуг дистанционно, пишет газета.

В письме указано, что несогласие клиента на получение рекламы не должно стать причиной отказа в предоставлении ему кредита или займа.