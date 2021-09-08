Эксперты ожидают нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка России и увеличения спроса на российскую валюту. Об этом «Российской газете» заявил главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

С апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума. Однако с марта 2021 года Центробанк начал регулярно повышать ключевую ставку, объяснив свое решение вернуться к «нейтральной денежно-кредитной политике» темпами роста потребительских цен и повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса.

Большинство экспертов ожидает, что в сентябре Центральный банк России поднимет ключевую ставку еще на 0,5 процентного пункта, до отметки 7%, отметил главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

По словам Шеина, несмотря на то, что август и сентябрь имеют самую плохую репутацию в плане изменения курса рубля, сейчас страхи выглядят преувеличенными. Так, сейчас цены на нефть находятся на уровне 72 долларов за баррель марки Brent, что является хорошим фактором поддержки российской нацвалюты.

«Значительное влияние, хотя и краткосрочное, на курс рубля оказывают валютные спекулянты. Это преимущественно иностранные участники, которые реализуют простую стратегию, занимая за рубежом под низкий процент и размещая эти средства в российские государственные облигации под более высокий процент. Повышение ключевой ставки напрямую влияет на доходность ОФЗ, поэтому можно ожидать, что спрос на российскую валюту повысится», - считает он.

При этом негативными факторами для рубля эксперт назвал опережающий рост импорта по сравнению с экспортом и растущий спрос на валюту со стороны отечественного бизнеса, а также погашение компаниями в сентябре внешних долгов в объеме $6 млрд.