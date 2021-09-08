Торговым сетям пообещали льготы за передачу просрочки малоимущим

Российским ритейлерам невыгодно отдавать продукты на благотворительность - им приходится платить за это налоги как с продажи, рассказали «Известия». В распоряжение газеты попала инициатива национального центра спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг», предложившего освободить торговые сети от НДС взамен на благотворительность

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В письме «Фудшеринга», отправленном в Минфин, предлагается освободить от НДС компании, которые передают продукты с истекающим сроком годности (от одних до четырех суток) некоммерческим организациям.

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В организации подсчитали, что эта мера через пять лет позволит сохранить один миллион тонн еды. Это позволило бы 18 млн человек получать продовольственную помощь за счет ресурсов, которые уже есть в экономике, утверждают в «Фудшеринге».

Эту идею поддержали в X5 group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В компании подчеркнули, что массово не занимаются такой благотворительностью из-за налоговых ограничений российского законодательства. Об этом же заявили и в Metro.

«Передавать продукцию с истекающим сроком годности на благотворительность экономически невыгодно, так как компания обязана при этом платить налоги как с продажи товаров, не получая при этом прибыли», - подчеркнул представитель сети.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ также выступил за налоговое исключение для ритейлеров. Он отметил, что сейчас товары с истекающим сроком годности утилизируют. НДС сейчас составляет до 20 процентов от стоимости продукции, а утилизация органических отходов обходится гораздо дешевле.

В Минфине пообещали рассмотреть инициативу «Фудшеринга».

По данным ВЦИОМ, в конце 2020 года шесть процентов россиян заявляли о нехватке денег на еду.