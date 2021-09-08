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Экономист предупредил о скором превращении доллара «в макулатуру»

Алиса Селезнёва
34 минуты назад

Национальная валюта США в результате постоянной эмиссии и накопления миллиардных долгов в очень близкой исторической перспективе может резко обесцениться и превратиться в «макулатуру». Об этом заявил российский экономист Валентин Катасонов, пишет ИА DEITA.RU.

Эксперт подчеркнул, что руководство США и ФРС «занимаются бесцеремонной эмиссией валюты», при этом долги растут, становятся все дороже в обслуживании, а доллар теряет свою покупательную способность.

В результате бесконтрольного количественного смягчения может сложиться ситуация, что денег в экономике США станет настолько много, что доллар резко обесценится и «превратится в макулатуру и раскрашенную бумагу», предупредил Валентин Катасонов.

Экономист предсказал проблемы хранящим сбережения в долларах

Он также призвал россиян отказаться от хранения сбережений в американской валюте. И отметил, что властям России нужно как можно быстрее избавиться от долларов в золото-валютных резервах.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство решило отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в доллары. Доля долларовых активов в ФНБ, которая составляла 35%, будет сокращена до нуля.

Позднее Силуанов объяснил это решение ростом санкционных угроз и тем, что «доллар стал политической валютой». При этом президент Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума успокоил россиян, заявив, что Москва не стремится избавляться от доллара.
Личный счет,Видео,Валентин Катасонов,Антон Силуанов,Владимир Путин,ФРС,РИА "Дейта",
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