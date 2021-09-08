Детский омбудсмен предложила новую льготу для семей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила сделать платные дороги бесплатными для многодетных родителей. Об этом сообщает Russia Today.

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Свое предложение Волынец направил министру транспорта Виталию Савельеву.

Детский омбдусмен отметила, что сейчас от взимания средств за проезд по платным дорогам могут быть освобождены некоторые категории пользователей, которые определяются собственниками дорог или публичным партнером.

По мнению Волынец, в федеральный закон необходимо добавить пункт о бесплатном проезде по таким трассам для многодетных семей «в целях усиления социальной поддержки».

Глава Совета матерей России Татьяна Буцкая ранее предложила новые способы траты материнского капитала - на большой автомобиль для всей семьи и ремонт. Автомобиль, на который можно будет потратить маткпитал, должен вмещать сразу три детских автокресла, считает она.

Буцкая отмечала, что многие родители также хотели бы расширить стандартную двушку, присоединив балкон или сделав зонирование комнаты.