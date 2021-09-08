В ФНС заявили о необходимости введения глобальных налогов

Появление глобальных налогов будет закономерным ответом на становление транснациональных корпораций. При этом остается открытым вопрос о наднациональном налоговом администрировании. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров , передает РИА Новости .

«На глобальные вызовы в виде глобальных корпораций наш ответ — глобальное налогообложение. Но простите, я тогда и от администраторов добавлю: у нас еще есть и глобальное администрирование. Никуда нам от этого не деться», — отметил Егоров.

Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал к сокращению присутствия государства в экономике, так как в настоящее время это несет в себе множество рисков. Он напомнил, что среди десяти крупных компаний страны только четыре — частные, при том как в США в десятку крупнейших компаний нет ни единой с госучастием.