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Экономист предупредил россиян со сбережениями об опасностях сентября

Мария Иванова
1 час назад

Экономист Михаил Делягин считает, что в сентябре россиянам, обладающим серьезными сбережениями, придется выбрать новую накопительную стратегию. Об этом сообщает DEITA.RU.

Делягин объяснил, что в первый месяц осени и в России, и по всему миру стартует новый деловой сезон, который продлится до Нового года. В ближайшее время, по его мнению, изменится финансовая конъюнктура: аналитики считают, что Центробанк поднимает ключевую ставку и все российские банки отреагируют на это повышением ставок по депозитам.

Делягин отметил, что это снова сделает банковские вклады одним из самых надежных инструментов хранения денег.

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Также экономист посоветовал наблюдать за поведением доллара после окончания сезона отпусков. Возможно, россиянам будет выгодно на время отказаться от доллара в сбережениях в пользу евро или швейцарского франка, считает он.

Делягин ранее называл новый экономический кризис неизбежным и предупреждал, что большинство россиян к нему не готовы.

По мнению экономиста, первым шагом по подготовке к кризису должно стать избавление от всех долгов, в первую очередь - по кредитам.

Когда кредиты закрыты, необходимо сформировать денежную подушку безопасности, отмечал он. Для этого стоит откладывать как минимум десять процентов своего дохода.

Также экономист посоветовал отказаться от любых рискованных инвестиций и обеспечить себе пассивный доход - вклады, дивиденды, арендные платежи.
Личный счет,Видео,Михаил Делягин,Центральный банк России,
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