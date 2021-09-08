Экономист Михаил Делягин считает, что в сентябре россиянам, обладающим серьезными сбережениями, придется выбрать новую накопительную стратегию. Об этом сообщает DEITA.RU.

Делягин объяснил, что в первый месяц осени и в России, и по всему миру стартует новый деловой сезон, который продлится до Нового года. В ближайшее время, по его мнению, изменится финансовая конъюнктура: аналитики считают, что Центробанк поднимает ключевую ставку и все российские банки отреагируют на это повышением ставок по депозитам.

Делягин отметил, что это снова сделает банковские вклады одним из самых надежных инструментов хранения денег.

Также экономист посоветовал наблюдать за поведением доллара после окончания сезона отпусков. Возможно, россиянам будет выгодно на время отказаться от доллара в сбережениях в пользу евро или швейцарского франка, считает он.

Делягин ранее называл новый экономический кризис неизбежным и предупреждал, что большинство россиян к нему не готовы.

По мнению экономиста, первым шагом по подготовке к кризису должно стать избавление от всех долгов, в первую очередь - по кредитам.

Когда кредиты закрыты, необходимо сформировать денежную подушку безопасности, отмечал он. Для этого стоит откладывать как минимум десять процентов своего дохода.