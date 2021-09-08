Губернатор Подмосковья назвал размер компенсации пострадавшим от взрыва газа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал размер помощи пострадавшим от взрыва в жилом доме Ногинска. Как сообщает ТАСС, деньги людям выдадут в качестве компенсации.

Фото: МЧС России МЧС России

«По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тыс. рублей, если одинокий человек — 50 тыс. рублей», – заявил Воробьев.

Губернатор добавил, что власти помогут также починить все автомобили, пострадавшие в инциденте. Он отметил, что эту работу возложат на главу Богородского района.

«Люди оказывают в сложной непредсказуемой ситуации, мы для того тут, чтобы закрыть все бытовые вопросы и по проживаю, и по выплатам, и по вашим пожеланиям", - уточнил он.

Воробьев также отметил, что если кто-то из жильцов пострадавшего подъезда захочет снять квартиру, то ему окажут поддержку и оплатят издержки. Ближе к вечеру после консультаций со специалистами МЧС людям могут разрешить зайти в свои квартиры и забрать вещи и домашних животных.