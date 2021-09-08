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Губернатор Подмосковья назвал размер компенсации пострадавшим от взрыва газа

Елена Прошина
44 минуты назад

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал размер помощи пострадавшим от взрыва в жилом доме Ногинска. Как сообщает ТАСС, деньги людям выдадут в качестве компенсации.

Губернатор Подмосковья назвал размер компенсации пострадавшим от взрыва газа
Фото: МЧС РоссииМЧС России

«По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тыс. рублей, если одинокий человек — 50 тыс. рублей», – заявил Воробьев.

Губернатор добавил, что власти помогут также починить все автомобили, пострадавшие в инциденте. Он отметил, что эту работу возложат на главу Богородского района.

«Люди оказывают в сложной непредсказуемой ситуации, мы для того тут, чтобы закрыть все бытовые вопросы и по проживаю, и по выплатам, и по вашим пожеланиям", - уточнил он.

Воробьев также отметил, что если кто-то из жильцов пострадавшего подъезда захочет снять квартиру, то ему окажут поддержку и оплатят издержки. Ближе к вечеру после консультаций со специалистами МЧС людям могут разрешить зайти в свои квартиры и забрать вещи и домашних животных.

Напомним, что около 06:00 в подмосковном Ногинске в девятиэтажном доме на улице произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали девять человек, в том числе два ребенка. Два человека погибли.

Личный счет,Андрей Воробьев,МЧС,
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