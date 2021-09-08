Как увеличить размер пенсии: топ-5 лайфхаков

Главным способом увеличить пенсию называют работу с «белой» зарплатой. Однако это необходимое, но не достаточное условие. Что можно предпринять заранее, чтобы при выходе на пенсию получить максимальные выплаты, — читайте в подборке «Рамблера».

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Пенсия по старости состоит из двух частей: страховой и накопительной. Страховая, в свою очередь, делится на фиксированную часть, которая гарантирована государством, и собственно страховую, зависящую от пенсионных баллов, полученных за время работы. При выходе на пенсию эти баллы умножаются на пенсионный коэффициент. С 2025 года для назначения трудовой пенсии необходимо будет иметь на счету не менее 30 пенсионных баллов и не меньше 15 лет трудового стажа.

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Фиксированная часть страховой пенсии по состоянию на сентябрь 2021 года составляет 6044 рублей 48 копеек. К ней положены доплаты после достижения пенсионером 80-летнего возраста, при наличии инвалидности I группы, иждивенцев, стажа работы на Крайнем Севере или территориях, приравненных к нему, а также стажа работы в селе.

Поздний выход на пенсию

Каждый год работы после официального достижения пенсионного возраста увеличивает индивидуальный пенсионный коэффициент (показатель, на который будут умножаться заработанные баллы). Пять лет отсрочки увеличат выплаты примерно на 40%.

Выход на работу между декретами

В страховой стаж для выплаты пенсий входит период ухода за ребенком до достижения им полутора лет (не более шести лет в общей сложности), при этом по желанию отпуск по уходу за ребенком может быть продлен до его трехлетия, но этот период в стаже не учитывается. Это правило действует при условии, если декретному отпуску предшествовали и после него следовали периоды работы, независимо от их длительности. Таким образом, при рождении двух детей подряд, чтобы не потерять страховой стаж, родителю, берущему отпуск по уходу за ребенком, нужно выйти на работу хотя бы на короткое время.

Добровольные взносы

Любой россиянин имеет право выплачивать добровольные взносы. Их можно платить одновременно со взносами работодателя или ИП или вместо них. Они позволяют «докупить» недостающие баллы. Деньги можно вносить единовременно или в рассрочку, но взнос должен быть уплачен до 31 декабря календарного года. Сумма взноса рассчитывается, исходя из текущего размера МРОТ.

Материнский капитал

Женщины, получающие материнский капитал имеют право направить всю сумму или ее часть на пенсионные накопления. Их можно передать в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд. После выхода на пенсию эти средства могут быть выплачены единовременно, в виде накопительной пенсии или в виде ежемесячной прибавки к основной пенсии.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)

Люди, начавшие работать до 2014 года, могут направить взносы накопительной пенсии в НПФ и получить их и инвестиционный доход после выхода на пенсию. Фонд можно менять, но делать это часто невыгодно. Если средства переводятся в другой фонд раньше срока фиксации инвестиционного дохода за пять лет (31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок), переносится только базовая сумма, без накоплений.