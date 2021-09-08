Эксперты объяснили продажу «квартиры с бабушкой» в Екатеринбурге

В Уральской палате недвижимости рассказали, что житель Екатеринбурга, решивший продать «квартиру с бабушкой», не нарушает закон. Об этом сообщает РИА Новости.

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Объявление о продаже такой квартиры ранее появилось на «Авито». Автор объявления предложил приобрести двухкомнатную квартиру в панельной пятиэтажке вместе с прописанной там 94-летней женщиной. Он предупредил, что пенсионерка останется там и после сделки, так как имеет право «дожить» в этой квартире.

Позже собственник объяснил журналистам, что сделка будет напоминать ренту с пожизненным содержанием. Сам он приобрел эту квартиру в марте 2021 года также с уже прописанной там женщиной.

«Законодатель не запрещает такое. Бабушка просто прописана там, она не является собственницей квартиры. Но обязательно нужно указать при продаже квартиры, что в квартире зарегистрирован человек», - объяснили в Уральской палате недвижимости.

Риелторы отметили, что будущий собственник сможет выписать женщину из квартиры только в том случае, если это разрешит суд.

«Я думаю, что с учетом того, что бабушка старенькая, суд может отказать в этом», - отметил один из экспертов.