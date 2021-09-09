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Стало известно о новом способе кражи данных россиян на «Госуслугах»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Мошенники начали рассылать уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Придуман способ кражи денег с помощью "Госуслуг"
Фото: ТАССТАСС

По словам Кузнецова, в письме мошенников подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Они сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую несколько тысяч рублей, передает РИА «Новости».

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Однако и данные, и деньги попадают к злоумышленникам. Кроме того, организаторы схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные, после чего оформить кредит или микрозайм.

Эксперт посоветовал пользователям тщательно смотреть адрес портала, а при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение. Он также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике бесплатно.

Если персональные данные все же попали мошенникам, рекомендуется немедленно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся техподдержке портала. Он также посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по sms.
Личный счет,Станислав Кузнецов,Газпром,Сбербанк России,РИА Новости,
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