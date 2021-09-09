Кандидаты в Госдуму «забыли» о своих миллионных доходах

Половина кандидатов в Госдуму допустила ошибки в декларациях о доходах и имуществе за прошлый год. Об этом сообщается в результатах проверки Центризбиркома (ЦИК).

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вадим Ахметов © URA.RU

«Заместитель руководителя Рособрнадзора Борис Чернышов ( 7 в списке ЛДПР) заявил, что заработал 1,86 миллиона рублей, но не указал 1,88 миллиона рублей. Челябинский кандидат от ЛДПР, совладелец строительной компании „Флай Плэнинг“ Сергей Володарчук задекларировал доход в 16,6 миллиона рублей и вклады на сумму 1,7 миллиона рублей, хотя получил еще 2 миллиона рублей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на итоги проверки, опубликованные ЦИК.

Кандидат от «Партии Роста» из Свердловской области, юрист Алексей Головченко задекларировал доход на сумму 28,44 миллиона рублей, но не указал еще 28,66 миллиона. Певица Татьяна Буланова ( 3 в списке партии «Родина») сообщила о доходе в 3,68 миллиона рублей, но не отчиталась о сумме 3,91 миллиона рублей. Кандидат от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) в Удмуртии, главред газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов сообщил о заработке 140 тысяч рублей в ООО «6 соток — урожай», но, по данным ФНС, он получил там 580 тысяч рублей. Также ему заплатили 260 тысяч рублей на «Радио России», 265,5 тысячи рублей — в Московском союзе садоводов и 3,57 миллиона рублей в — Газпромбанке.

В партиях объяснили большое количество ошибок экономией денег и времени. По закону, за это не предусмотрена ответственность, сообщает издание.