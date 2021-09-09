Придуман способ кражи денег с помощью "Госуслуг"

Мошенники начали рассылать россиянам уведомления о ложном откреплении от поликлиники, наставая на новой регистрации на подложном сайте госуслуг и уплате пошлины. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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По его словам, в письме злоумышленники сообщают потенциальным жертвам, что открепление от поликлиники произошло из-за технического сбоя, подчеркивают важность скорейшего разрешения ситуации и предлагают перейти по ссылке на сайт-клон госуслуг. На нем пользователю предлагается заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую несколько тысяч рублей.

При этом и личные данные попавшихся на удочку мошенников россиян и деньги от уплаты «пошлины» попадают к преступникам, в том числе пароль и логин на настоящем сайте госуслуг. В результате злоумышленники могут воспользоваться информацией, чтобы оформить кредиты или микрозаймы, отметил зампред правления Сбербанка.

Станислав Кузнецов призвал жителей России быть бдительными, не переходит по ссылкам из писем и внимательно проверять адрес портала. Он также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике бесплатно.

При этом, если персональные данные все же попали к мошенникам, Кузнецов порекомендовал срочно сменить пароль на сайте госуслуг и сообщить о случившемся техподдержке портала.

Ранее компания RTM Group, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила, что злоумышленники начали массово оформлять микрокредиты на россиян. Мошенники регистрируются на сайте микрофинансовой организации, заполняют анкету и подтверждают согласие с условиями договора через СМС. Ввод кода из СМС по сути и является запросом на получение микрозайма. Злоумышленники пользуются паспортными данными, которые находят в доступных базах данных в интернете.