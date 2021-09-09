Еще 10 тысяч рублей: пенсионерам рассказали о новых выплатах

В Пенсионном фонде России сообщили о новой денежной выплате, которую смогут получить некоторые категории пенсионеров. Сумма нового разового пособия составит 10 тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS.
Напомним, в сентябре этого года российским пенсионерам перечисляется единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, об этом распорядился президент Владимир Путин.
Но в ПФР уточнили, что на этом выплаты не закончатся, еще по 10 тыс. рублей пенсионеры получат в следующем году. Это тоже будет разовая выплата, но только для некоторых категорий населения. Единовременное пособие в апреле или мае 2022 года начислят всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
Как пояснили в ведомстве, средства пожилые граждане вновь получат в соответствии с указом главы государства. При этом в ряде регионов существуют и дополнительные меры поддержки: так, в Москве многим ветеранам ко Дню Победы выплачивается единовременно по 25 тыс. рублей. А до окончания текущего года разово по 20 тыс. рублей получат пенсионеры, участвовавшие в обороне Москвы.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин пояснил, из каких средств бюджет страны смог выделить средства на единовременные выплаты пенсионерам. По его словам, это стало возможным благодаря началу восстановления экономики в стране.