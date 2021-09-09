Еще 10 тысяч рублей: пенсионерам рассказали о новых выплатах

В Пенсионном фонде России сообщили о новой денежной выплате, которую смогут получить некоторые категории пенсионеров. Сумма нового разового пособия составит 10 тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, в сентябре этого года российским пенсионерам перечисляется единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, об этом распорядился президент Владимир Путин.

Но в ПФР уточнили, что на этом выплаты не закончатся, еще по 10 тыс. рублей пенсионеры получат в следующем году. Это тоже будет разовая выплата, но только для некоторых категорий населения. Единовременное пособие в апреле или мае 2022 года начислят всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Как пояснили в ведомстве, средства пожилые граждане вновь получат в соответствии с указом главы государства. При этом в ряде регионов существуют и дополнительные меры поддержки: так, в Москве многим ветеранам ко Дню Победы выплачивается единовременно по 25 тыс. рублей. А до окончания текущего года разово по 20 тыс. рублей получат пенсионеры, участвовавшие в обороне Москвы.