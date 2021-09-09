Московская «вторичка» подешевела впервые за год

В августе цены на московском вторичном рынке жилья впервые с начала года начали снижаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов консалтинговой группы SRG.

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В SRG подсчитали стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в 20 крупнейших городах страны и составили рейтинг изменения цен.

Аналитики подсчитали, что средняя стоимость «квадрата» в Москве в августе снизилась на 0,86 процента, до 262 072 рублей.

«Период ажиотажного спроса прошел, и факторы, которые ранее толкали цены вперед, уже не имеют такого влияния», - отметили в SRG.

Также квадратный метр «вторички» подешевел в Нижнем-Новгороде (на 2,75 процента, до 84 360 рублей), в Омске (на 2,21 процента), в Перми (на 2,07 процента). В Волгограде, Казани, Саратове, Воронеже и Красноярске цены снизились от 0,74 до 1,05 процента.

Однако в SRG считают, что говорить о стабильной тенденции к снижению цен пока рано.

По данным ЦИАН, за 2020 год вторичные квартиры в России стали дороже на 16 процентов, новостройки – на 14 процентов.

По оценке группы компаний «Банкербук», цены на вторичное жилье в России к началу 2021 года выросли на 20-25 процентов, а на квартиры в новостройках – в полтора раза.