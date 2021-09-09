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Экономист назвал условие резкого роста курса доллара

Алиса Селезнёва
30 минут назад

Курс американской валюты может начать резко расти в случае глобального финансового катаклизма, так как доллар традиционно служит «убежищем». Об этом заявил известный российский экономист Михаил Делягин, пишет ИА DEITA.RU.

Экономист назвал условие взлета курса доллара
Фото: ТАССТАСС

По его словам, при возникновении любого внезапного кризиса доллар становится «валютой-убежищем» для инвесторов, так как пока нет другого актива, который обладал бы такой же большой степенью ликвидности и конвертировался бы столь же свободно.

При этом Михаил Делягин подчеркнул, что «уход в доллар» обуславливает и рост курса американской валюты. А для того, чтобы ее позиции пошатнулись, и доллар перестал служить для частных инвесторов универсальным «убежищем», с экономикой США должно произойти что-то на уровне дефолта государства.

Экономист предупредил о скором превращении доллара в макулатуру

Также поводом отказаться от доллара, как средства сохранения сбережений, для инвесторов и ЦБ стран мира может стать вход американской экономики в состояние галопирующей инфляции, когда деньги станут обесцениваться на несколько десятков процентов в месяц, пояснил эксперт.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство приняло решение отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в доллары. Доля долларовых активов в ФНБ, которая составляла 35%, будет сокращена до нуля. Позднее Силуанов объяснил это решение ростом санкционных угроз и тем, что «доллар стал политической валютой».

При этом президент Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума успокоил россиян, заявив, что Москва не стремится избавляться от доллара.
Личный счет,Михаил Делягин,Антон Силуанов,Владимир Путин,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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