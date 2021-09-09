Экономист назвал условие взлета курса доллара

Курс американской валюты может начать резко расти в случае глобального финансового катаклизма, так как доллар традиционно служит «убежищем». Об этом заявил известный российский экономист Михаил Делягин, пишет ИА DEITA.RU.
По его словам, при возникновении любого внезапного кризиса доллар становится «валютой-убежищем» для инвесторов, так как пока нет другого актива, который обладал бы такой же большой степенью ликвидности и конвертировался бы столь же свободно.
При этом Михаил Делягин подчеркнул, что «уход в доллар» обуславливает и рост курса американской валюты. А для того, чтобы ее позиции пошатнулись, и доллар перестал служить для частных инвесторов универсальным «убежищем», с экономикой США должно произойти что-то на уровне дефолта государства.
Также поводом отказаться от доллара, как средства сохранения сбережений, для инвесторов и ЦБ стран мира может стать вход американской экономики в состояние галопирующей инфляции, когда деньги станут обесцениваться на несколько десятков процентов в месяц, пояснил эксперт.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство приняло решение отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в доллары. Доля долларовых активов в ФНБ, которая составляла 35%, будет сокращена до нуля. Позднее Силуанов объяснил это решение ростом санкционных угроз и тем, что «доллар стал политической валютой».