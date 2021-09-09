Эксперт предрек рублю «неспокойный» сентябрь

Преподаватель Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук заявил, что курс доллара в сентябре может достигнуть апрельского уровня в 76 рублей из-за «неспокойного» фона. Об этом пишет «Российская газета».

Корнейчук перечислил позитивные и негативные факторы для российской валюты. По его мнению, на ближайшем заседании Центробанка ключевую ставку повысят до семи процентов, чтобы снизить инфляцию. Это укрепит рубль, подчеркнул эксперт.

Кроме того, в сентябре завершается туристический сезон и вместе с ним падает спрос на валюту у россиян. Корнейчук отметил, что россияне, наоборот, понесли деньги в банки благодаря росту ставок по вкладам.

Цены на нефть в последние дни снижались, но, по мнению эксперта, это не слишком заметно отражается на рубле.

При этом Корнейчук считает, что нельзя сбрасывать со счетов вероятность новых американских санкций. Еще один негативный фактор - возможное решение Федеральной резервной системы (ФРС) США перейти к жесткой монетарной политике (это укрепит доллар). Кроме того, сохраняется фактор геополитической напряженности в Афганистане, заключил эксперт.

Если негативные факторы не реализуются, курс доллара к концу месяца составит 73-75 рублей, отметил Корнейчук.

По итогам торгов Московской биржи 8 сентября курс доллара вырос на 0,5 копейки, до 73,28 рубля. Евро подешевел на 12 копеек и стоил 86,62 рубля.