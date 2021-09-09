Миллиардер Дерипаска призвал мир ограничить потребление

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что населению планеты необходимо поменять схему потребления, чтобы мир мог «достигнуть равновесия». Об этом сообщает «Прайм».

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О проблеме чрезмерного потребления Дерипаска говорил на Столыпинском форуме в Москве.

«Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать - нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит», - подчеркнул Дерипаска.

Он отметил, что бизнес стремится нарастить доходы через стимулирование потребления, но от этой схемы необходимо отказаться.

«Это единственный путь достижения равновесия», - заключил он.

По мнению Дерипаски, миру стоит двигаться в сторону новой энергетической стратегии, во главе которой будут умеренное потребление и атомная энергетика.

Дерипаска ранее выступил против «мифической доктрины стабильности прошлого века» и призвал отказаться от нее ради роста российской экономики.