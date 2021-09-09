Миллиардер Дерипаска призвал мир ограничить потребление

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что населению планеты необходимо поменять схему потребления, чтобы мир мог «достигнуть равновесия». Об этом сообщает «Прайм».
О проблеме чрезмерного потребления Дерипаска говорил на Столыпинском форуме в Москве.
«Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать - нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит», - подчеркнул Дерипаска.
Он отметил, что бизнес стремится нарастить доходы через стимулирование потребления, но от этой схемы необходимо отказаться.
«Это единственный путь достижения равновесия», - заключил он.
По мнению Дерипаски, миру стоит двигаться в сторону новой энергетической стратегии, во главе которой будут умеренное потребление и атомная энергетика.
Дерипаска ранее выступил против «мифической доктрины стабильности прошлого века» и призвал отказаться от нее ради роста российской экономики.
Он также заявлял, что инфляция сейчас неизбежна - это данность этапа развития мировой экономики, «пришпоренного за счет стимулов».