Как сделать перепланировку в квартире и не получить штраф

Часто владельцы квартир хотят сделать их более комфортными и удобными для проживания. Но не многим известно, как грамотно проводить перепланировку и что запрещается делать без согласования с жилищной инспекцией. Подробнее об этом в материале «Рамблера»

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Чем грозит перепланировка

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В ряде случаев своевольная перепланировка может вылиться в штраф, а в экстремальных ситуациях — даже грозить выселением, предупреждают «Известия».

Так, в Красногорске семейная пара захотела сделать отдельный тамбур для хранения обуви. Супруги решили вынести вперед — на территорию общего коридора — свою входную дверь, захватив часть стены. Но после споров с другими владельцами квартир и множественных обращений в правоохранительные структуры дверь пришлось поставить на место.

Что нельзя, а что можно

Как пояснил изданию управляющий партнер юридической компании Lion Lex Борис Винник, существует несколько видов работ при перепланировке: те, которые запрещается проводить вовсе, и те, которые допускается проводить только после согласований.

В первом случае речь идет о сносе несущих стен, объединении балкона и жилой площади квартиры, увеличении пространства санузла за счет жилых квадратных метров, организации кухни над жилыми помещениями соседей снизу и других перепланировках и изменениях в организации жилого пространства.

Ко второму виду работ, которые можно проводить без согласования, относятся, в частности, изменение границ совмещенных санузлов, ванных, уборных комнат. Также это касается устройства несущих стен и проемов в них, переустройства полов в жилых зданиях с деревянными перекрытиями и некоторых других.

Как перенести кухню и не попасть на штраф

Следует помнить, что без узаконивания такого вида перепланировки в большинстве случаев — не обойтись. Исключение составляют только квартиры на первых этажах или на втором (когда снизу располагаются нежилые помещения).

Но есть нюансы, учтя которые, собственник жилья может перенести кухню без каких-либо согласований.

Так, в планах БТИ указывается только мойка и плита. Если владелец не планирует их переносить, никаких сложностей не будет. Кухонную зону и холодильник можно расположить и на жилой площади. То есть можно сделать кухню-нишу и большую столовую за счет метража комнаты - такая перепланировка будет полностью законной.

Кроме этого, плиту и раковину можно перенести в другие нежилые помещения. Это может быть коридор или кладовая, но не ванная или санузел. Закон считает, что человек ухудшит свои жилищные условия, если разместит кухню под санузлом соседей сверху.

Что делать, если нужно перенести туалет

Это сделать по закону можно, но при соблюдении ряда условий.

Во-первых, использовать нежилую площадь — кладовые, коридор, темную комнату и т.п. Чаще всего собственники выбирают именно коридор — и тогда никаких проблем с законом не возникает.

Второй момент — соблюсти все требуемые условия: выполнить гидроизоляцию пола, не размещать трубы и стояки на смежных с жилыми комнатами соседей стенах, сделать переливной порожек на выходе в 15-20 мм и соблюсти размеры помещения такого типа (длина — минимум 1200 мм, ширина — 800 мм).

Получится ли сделать из балкона жилую комнату

Не всем владельцам квартир известно, что законно расширить жилую площадь можно при помощи «выноса» балкона. При этом расширяется площадь балкона по зоне пола, а оконный блок выдвигается наружу.

Вынос привлекателен тем, что даже будучи небольшим, предоставляет дополнительные 3-5 метров подоконника. И, следовательно, дает в распоряжение собственников жилья такого же размера свободную площадь.

При этом следует помнить, что присоединять балкон к жилой комнате — категорически запрещается, поскольку есть большие риски обрушения.

Как объединить несколько квартир

Объединение двух смежных квартир тоже считается перепланировкой. Но объединить их можно, как и два жилых объекта, располагающихся на разных этажах друг над другом.

В обоих случаях не обойтись без узаконивания, но есть некоторые детали, которые позволят выполнить задуманное с минимумом затрат времени и финансов.

Так, если речь идет о доме на стадии строительства, лучше как можно раньше сообщить о своих планах застройщику. В этом случае оформлять необходимые бумаги будет именно компания. Также это обойдется дешевле, чем при самостоятельной подготовке нужных бумаг уже после сдачи жилого строения.

С объектом на вторичном рынке все будет намного сложнее, поскольку, вероятно, план дома может быть утерян и все данные по нему придется восстанавливать заново, обратившись в экспертные организации.

При этом эксперты рекомендуют заказывать план перепланировки у специалистов, чтобы учесть все возможные риски.