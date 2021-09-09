Что делать, если на вас оформили кредит: механизм действий

Эксперты предупреждают, что в случае личной передачи данных мошенникам будет крайне сложно доказать, что они были раскрыты из-за того, что человек поддался психологическому давлению.

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Для того, чтобы оказаться должником по кредиту, который вы не брали, портал Banki.ru советует внимательно относится к информационной безопасности, не оставлять паспорт без присмотра, немедленно блокировать банковские карты в случае их утери, не терять голову и поддаваться на запугивания и всю информацию перепроверять, позвонив на горячую линию банка.

Также стоит пользоваться информированием с помощью СМС или онлайн-уведомлений, чтобы не пропустить совершенные без вашего согласия операции и оперативно заблокировать карту.

Реально ли найти мошенников?

Для расследования подобных преступлений необходим индивидуальный подход, большие временные и материальные затраты, пояснил «Известиям», экс-сотрудник управления «К» МВД России, руководитель отдела анализа цифровых угроз ГК «Инфосекьюрити» Александр Вураско.

«Порой, чтобы расследовать преступление, в ходе которого украли 1 тысячу рублей, надо на 20, а то и на 50 тысяч рублей провести исследований и экспертиз. И то, что совершается за 15 минут, иногда требует полутора лет на раскрытие», — отметил он.