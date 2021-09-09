Эксперт рассказал, как выявить кибермошенников

Сайт, на который мошенники просят перейти пользователей портала госуслуг, чтобы выманить у них деньги якобы за повторное прикрепление к поликлинике, легко отличить от настоящего по доменному имени и индикатору оповещения безопасности. Об этом пишет «Политика сегодня» со ссылкой на эксперта по информационной и компьютерной безопасности, программиста Сергея Вакулина.

Ранее Сбербанк выявил мошенническую схему, где пользователям портала госуслуг стали приходить письма с сообщением об откреплении от поликлиники якобы из-за технического сбоя. Адресатам предлагалось перейти по ссылке, заново пройти регистрацию и уплатить пошлину, не превышающую несколько тысяч рублей. Таким образом мошенники получают личные данные пользователей и их деньги.

По словам Вакулина, переход на сайт мошенников само по себе не опасен, если человек не скачивает какие-то файлы, например, анкету. Как пояснил Вакулин, личные данные могут быть украдены, если запустить этот файл.

При этом понять, что сайт мошеннический, просто. Его доменное имя (символьное название сайта), как правило, представляет собой неоправданно длинный набор букв и символов.

Также нужно обратить внимание на индикатор функции оповещения безопасности в виде знака замочка в поисковой строке, которая есть во многих браузерах.