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Сенатор рассказал, из чего будет складываться будущая пенсия

News.ru
56 минут назад

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, сенатор от Курской области Валерий Рязанский рассказал, как будет в будущем формироваться пенсия.

Сенатор раскрыл, из чего будет складываться пенсия
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look PressNikolay Gyngazov/Global Look Press

Я думаю, что в будущем в России может произойти некоторая стагнация пенсионной системы, которая будет складываться, как во всём мире, из трёх компонентов: страховая составляющая, которая идёт за счёт взносов из заработной платы, накопительная и корпоративная. Она будет развиваться в корпорациях, которым позволяют ресурсы, кому важно закрепить этот пункт в социальном пакете, чтобы удержать наиболее ценные кадры, — сказал сенатор в беседе с URA.RU.

По словам сенатора, система дополнительного пенсионного обеспечения уже используется в России и заключается в дополнительной системе мотивации.

Её используют нефтяники, железнодорожники, энергетики, IT-компании, то есть те структуры, у которых есть такие возможности, — пояснил Рязанский.

Сенатор уверен, что введение дополнительного пенсионного обеспечения позволит создавать устойчивые коллективы за счёт того, что компания каждый месяц отчисляет деньги в будущую пенсию работника при условии, что он выполняет условия в установленный срок.

И такие коллективы обладают высоким социальным спокойствием, там не может быть забастовок, остановок производства, такие коллективы работают, как правило, без проблем и не вызывают хлопот ни у налоговых структур, ни у местных властей, — добавил Рязанский.

Ранее сообщалось, что наличие ошибок в документах, находящихся в Пенсионном фонде России (ПФР), может являться причиной некорректного начисления россиянам пенсий. Также ошибки могут влиять на несвоевременное начисление выплат при досрочном выходе на пенсию, сообщается на сайте ПФР.

Личный счет,Валерий Рязанский,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,РИА Ura.ru,
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