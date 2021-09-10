Сенатор раскрыл, из чего будет складываться пенсия

Я думаю, что в будущем в России может произойти некоторая стагнация пенсионной системы, которая будет складываться, как во всём мире, из трёх компонентов: страховая составляющая, которая идёт за счёт взносов из заработной платы, накопительная и корпоративная. Она будет развиваться в корпорациях, которым позволяют ресурсы, кому важно закрепить этот пункт в социальном пакете, чтобы удержать наиболее ценные кадры, — сказал сенатор в беседе с URA.RU.