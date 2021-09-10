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Юристы рассказали, как получить налоговый вычет за образование детей

Алиса Селезнёва
1 час назад

Родители могут получить вычет за кружки и секции детей, но его сумма не может превышать размер уплаченных налогов. Об этом со ссылкой на юристов пишет URA.RU.

Адвокат Андрей Багаев напомнил, что налоговый вычет за образовательные услуги составляет 13%.

«Но эти 13% исходят из того количества налогов, которые заплатил вообще человек в бюджет за последние три года. То есть у нас нельзя получить сумму больше, чем ты заплатил налогов», - пояснил он.

При этом налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев указал на важный нюанс при оформлении необходимых документов.

«Вычет на образование можно получить от организации, у которой есть лицензия на образовательную деятельность. Если лицензии на образовательную деятельность нет, а у репетиторов, как правило, собственной лицензии нет, то и вычет вы не получите», — заявил он.

По его словам, в пакет документов для получения налогового вычета должны входить: лицензия образовательного учреждения, договор, чеки, подтверждающие оплату за обучение, и реквизиты для перечисления денег.

«Федеральная налоговая служба возвращает в течение трех месяцев денежные средства в безналичном порядке», - пояснил Виктор Андреев.

Ранее Минстрой России предложил ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Новый тип налогового вычета будет предоставляться арендаторам квартир и домов на сумму в размере арендных платежей. Одновременно предлагается снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды.

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