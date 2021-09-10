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Дорогой iPhone рекордно подешевел

Lenta.ru
54 минуты назад

Стоимость iPhone 11 Pro Max снизилась на 30 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Дорогой iPhone рекордно подешевел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно каталогу проекта, флагманская модель 2019 года подешевела в российской рознице. Аппарат с базовым накопителем на 64 гигабайта доступен за 68-69 тысяч рублей. При этом на старте продаж iPhone 11 Pro Max был оценен в 100 тысяч рублей. По словам журналистов, «iPhone 11 Pro Max вобрал в себя лучшие характеристики своей линейки, хотя цена на него "кусалась"».

Рекордно подешевевшая модель является топовый в серии смартфонов Apple 2019 года. Аппарат нельзя купить в интернет-магазине Apple, однако он остается доступным у партнеров компании и неофициальных ретейлеров.

Флагманское устройство имеет 6,5-дюймовый OLED-экран, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый с ночным режимом. Девайс также получил биометрический сканер Face ID, быструю зарядку, NFC, стереодинамики.

Вероятно, очередное удешевление смартфона связано, в том числе, со скорым анонсом телефонов серии iPhone 13. Мероприятие назначено на 14 сентября.

В конце лета стало известно, что выпущенный в 2020 году компромиссный iPhone SE также рекордно подешевел. Продаваемый ранее за 40 тысяч рублей аппарат стал доступен за 33 тысячи рублей.

Личный счет,Apple,
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