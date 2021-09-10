Некоторых россиян могут лишить льгот на поездки

В транспортной комиссии Госсовета предложили провести реформу субсидирования авиаперелетов и железнодорожных поездок: чиновники считают, что сохранить субсидии стоит только для социально незащищенных слоев населения. Об этом рассказали «Известия».

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По данным газеты, свои предложения комиссия направила в Минтранс.

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Чиновники, в частности, предложили увеличить объем федеральной части финансирования авиаперевозок, расширить список дотируемых маршрутов в труднодоступные населенные пункты и субсидировать их до трех лет.

«Известия» отмечают, что сейчас программа субсидирования распространяется на всех пассажиров самолетов и железнодорожного транспорта, путешествующих по России. В стране дотируются межрегиональные перелеты: в 2021 году из федерального бюджета выделили 7,72 млрд рублей на субсидирование 266 маршрутов, примерно 6,7 млрд - из региональных бюджетов. В 2022–2023 годах на программы выделят по 9,3 миллиарда бюджетных рублей. Цель дотаций - развитие региональных и межрегиональных маршрутов не через Москву.

Информированный источник «Известий» в отрасли рассказал, что на заседании транспортной комиссии предлагали прекратить субсидирование проезда в плацкартных и общих вагонах дальнего следования для большинства пассажиров, сохранив его только для нуждающихся людей. При этом прозвучало предложение перераспределить бюджетные средства с железнодорожного на авиатранспорт и в случае перераспределения сохранить субсидии для всех авиапассажиров.

В конце августа помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что сплошное субсидирование поездок по железной дороге целесообразно заменить адресной поддержкой. По его мнению, получать ее должны только те, кто в ней действительно нуждаются.

Левитин отмечал, что авиаперевозки в стране растут на восемь - десять процентов, а железнодорожные перевозки - до одного процента.