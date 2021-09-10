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В ПФР рассказали о подвохе досрочного выхода на пенсию

Алиса Селезнёва
1 час назад

Представители ряда профессий могут рассчитывать на досрочное назначение пенсии, однако сейчас оно производится с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Чеченской республике.

В ПФР рассказали о подвохе досрочного выхода на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 2019 года в России началось плавное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Переходный период продлится до 2028 года.

В ПФР уточнили, что за педагогами, врачами, артистами балета, цирковыми гимнастами, оперными певцами и некоторыми другими категориями граждан остается закреплено право выхода на досрочную пенсию.

«Минимально необходимый спецстаж для назначения пенсии при этом не увеличивается и в зависимости от конкретной профессии, как и раньше, составляет от 25 до 30 лет», - отмечается в сообщении фонда.

При этом в ПФР напомнили, что, начиная с 2019 года, выход на досрочную пенсию возможен только в соответствии с переходным периодом по повышению пенсионного возраста.

«Если сельский врач выработает необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему будет назначена в соответствии с общеустановленным переходным периодом по повышению пенсионного возраста – через 3 года, в сентябре 2024 года», - пояснили в Пенсионном фонде.

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