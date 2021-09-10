Кого ждет повышение зарплат с 1 октября?

С 1 октября сотрудников бюджетных организаций ожидает индексация зарплат, при этом процент надбавки зависит от уровня роста потребительских цен и инфляции. Об этом рассказал «Лайф» юрист «Европейской юридической службы» Сергей Болотин.
«Сотрудникам бюджетных организаций, которые отмечены в майских указах, индексацию зарплаты проводят с 1 января. К ним относятся, в частности, педагоги и врачи. Бюджетникам, которые не отмечены в майских указах, зарплату повышают с 1 октября. Размер прибавки зависит от роста потребительских цен», - пояснил Болотин.
По его словам, в этом году индексация может составить примерно 4%.
Так, с 1 октября на повышение оклада на 3,7% могут рассчитывать военнослужащие, которые проходят службу по призыву или контракту. Прибавку получат также сотрудники органов внутренних дел, таможенники, пожарные. Анонсирована и прибавка к зарплате для работников на железнодорожном транспорте.
Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников также напомнил, что регулировать надбавки каждый регион вправе самостоятельно, однако они не могут быть меньше установленной на федеральном уровне нормы.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что минимальный размер оплаты труда в России нужно отменить. Зарплата при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума, уверен парламентарий. При этом вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что отмена минимального размера оплаты труда повлечет за собой хаос, так как на МРОТ и прожиточный минимум завязано огромное количество пособий и социальных выплат.