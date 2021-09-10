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Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
2 часа назад

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, также предусматривается предоставление госуслуг в электронной форме, говорится в совместном заявлении премьер-министров.

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства», – передает РИА «Новости» текст документа.

Как отмечается в заявлении, также «предусматривается гармонизация использования электронных документов и электронной подписи, а также предоставление государственных услуг в электронной форме».

«Считаем, что нужно унифицировать законодательство в области и почтовой связи, и постоянной инфраструктуры коммуникационных сетей, максимально сократить расходы на роуминг в Союзном государстве», – сказал Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

Ранее в пятницу Мишустин прибыл в Минск на Совет министров Союзного государства.

Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент. Также с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, но о единой валюте говорить рано.

Личный счет,Роман Головченко,Михаил Мишустин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Почта России,РИА Новости,
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