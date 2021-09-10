Ущерб от финансовой пирамиды Finiko превысил 1 млрд рублей

Дело против основателей финансовой пирамиды Finiko отправили в центральный аппарат МВД, ущерб от ее деятельности превысил 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Замглавы ведомства – начальник следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев решил передать уголовное дело против Finiko в производство следственного департамента МВД, уточнила Волк ТАСС.

«Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших», – сказала она.

По ее словам, зарегистрировано 3 тыс. 300 заявлений от потерпевших, среди них, помимо россиян, есть жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран

«Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает 1 млрд рублей», – добавила представитель МВД.