Удар по кошельку: банки резко подняли обслуживание кредиток

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», с начала сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт в России достигла пятилетнего максимума. Об этом пишет РБК.

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В бюро отметили, что в первую неделю сентября полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт выросла до 30% годовых.

«Подобные ставки встречались до этого только в 2016 году», — пояснил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

При этом эксперты указали на то, что рост наблюдается «исключительно в сегменте кредитных карт», связав его с повышением ключевой ставки Банком России и особенностями этого продукта.

«С точки зрения кредиторов гораздо проще повысить значение ПСК по кредитным картам, на которое заемщик не обращает внимания среди массы подписываемых документов в расчете на погашение задолженности в течение льготного периода без уплаты процентов», - пояснил Лагуткин.

Аналитики также напомнили, что кредитные карты считаются наиболее рискованным продуктом и невыплата кредитов изначально закладывается в процентную ставку, также на ее увеличение мог повлиять «общий рост закредитованности населения на фоне медленного роста реальных располагаемых доходов».