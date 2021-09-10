Удар по кошельку: банки резко подняли обслуживание кредиток

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», с начала сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт в России достигла пятилетнего максимума. Об этом пишет РБК.
В бюро отметили, что в первую неделю сентября полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт выросла до 30% годовых.
«Подобные ставки встречались до этого только в 2016 году», — пояснил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.
При этом эксперты указали на то, что рост наблюдается «исключительно в сегменте кредитных карт», связав его с повышением ключевой ставки Банком России и особенностями этого продукта.
«С точки зрения кредиторов гораздо проще повысить значение ПСК по кредитным картам, на которое заемщик не обращает внимания среди массы подписываемых документов в расчете на погашение задолженности в течение льготного периода без уплаты процентов», - пояснил Лагуткин.
Аналитики также напомнили, что кредитные карты считаются наиболее рискованным продуктом и невыплата кредитов изначально закладывается в процентную ставку, также на ее увеличение мог повлиять «общий рост закредитованности населения на фоне медленного роста реальных располагаемых доходов».
С 1 октября 2020 года Центробанк обязал банки рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при выдаче кредита. Такие меры регулятор принял, чтобы предотвратить разрастание «кредитного пузыря».