Еще семь выплат: какие деньги положены пенсионерам

Портал «Ура.ру» составил список дополнительных выплат, на которые могут претендовать российские пенсионеры. Речь идет о пособиях для ветеранов, выплатах для россиян старше 80 лет и других бонусах.

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Доплата сельским пенсионерам

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Люди, проработавшие в сельской местности 30 лет и больше, имеют право на доплату к пенсии в 25 процентов от фиксированной выплаты (фиксированная часть пенсии в 2021 году составляет 6044 рубля 48 копеек) .

Доплата ветеранам

На нее имеют право ветераны ВОВ, чернобыльцы, несовершеннолетние узники фашизма, Герои России и СССР. Выплата назначается автоматически, ее размер варьируется и зависит от разных факторов (возраст, группа инвалидности и другие).

Социальная доплата до прожиточного минимума

Если пенсия россиянина ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), ее увеличат за счет доплат. С 1 января 2022 года социальные доплаты к пенсии будут назначаться в беззаявительном порядке. Пока россиянам нужно подавать заявление на это пособие в ПФР.

Прибавка для пенсионеров 80 лет и старше

Россиянам, которым исполняется 80 лет, фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают в два раза. Подавать заявление для этого не нужно: перерасчет происходит автоматически. Россияне, которые отпраздновали (или отпразднуют) 80-летний юбилей в 2021 году, будут получать примерно на шесть тысяч больше.

Доплата за «северный» стаж

Пенсионеры, проработавшие в районах Крайнего Севера как минимум 15 лет, имеют право на повышение фиксированной выплаты на 50 процентов. За работу в местностях, приравненных к Крайнему Северу, - 30 процентов.

Доплата за особые заслуги

Максимальную надбавку к социальной пенсии (415 процентов) в России могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.

Прибавку в 330 процентов размера социальной пенсии могут получить люди, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий России.

Прибавка в 250 процентов социальной пенсии предусмотрена для людей, получивших ордена Трудовой Славы трех степеней, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, для чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

В ПФР ранее напомнили, что пенсионеры, имеющие на иждивении детей и студентов, имеют право на доплату к фиксированной части пенсии в 2014,83 рубля (на одного иждивенца).