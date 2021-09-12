По 5000 с сентября: часть россиян получит прибавку к зарплате

Правительство направит более 479,6 миллиона рублей на выплату ежемесячных вознаграждений - их размер составит пять тысяч рублей - кураторам групп в колледжах и техникумах. Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабинета министров.

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Деньги пойдут на выплаты педагогам средних специальных учебных заведений, находящихся в федеральном подчинении.

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Для учителей государственных и муниципальных учебных заведений в июле выделили 2,79 миллиарда рублей, подчеркнули в кабинете министров.

Выплаты за кураторство начались с 1 сентября 2021 года. Помочь педагогам колледжей и техникумов, которые взяли на себя обязанности по сопровождению студенческих групп, поручил президент России Владимир Путин. Ранее такую же надбавку по его поручению стали начислять учителям за классное руководство.

Классные руководители получают дополнительные пять тысяч с 1 сентября 2020 года. В московском департаменте образования и науки среднюю зарплату педагога столичной школы оценивают в 117 тысяч рублей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что средняя зарплата петербургского учителя составляет около 65 тысяч рублей. В Томской области средний заработок учителя составляет около 37,9 тысячи рублей.

Зарплаты педагогов значительно отличаются в разных регионах, в каждом конкретном случае их заработок зависит от стажа работы, количества отработанных часов, наличия особых заслуг, дополнительной нагрузки и уровня квалификации.

В послании Федеральному собранию в 2021 году Путин рассказал, что к нему обращаются не только учителя, но и педагоги средних специальных учебных заведений. По мнению преподавателей колледжей и техникумов, «о них забыли».

«Да, действительно, это так. Нужно это исправить и установить такую же доплату в пять тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах», - сказал президент.

Также Путин предложил направить дополнительные десять миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов. Кроме того, он рассказал, что с 2021 года не менее ста вузов в российских регионах получат гранты от ста миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы и обучения. На поддержку смогут претендовать все государственные вузы.

Вдобавок к этому, в 2021-2025 годах в России будут вводить новую систему оплаты труда бюджетников. Новая схема включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов. Власти рассчитывают, что благодаря новому методу зарплаты бюджетников из разных регионов сравняются.

В Госдуме также предлагают ввести единый оклад для молодых педагогов по всей стране. Депутат Елена Строкова призвала платить преподавателям-бюджетникам в возрасте до 35 лет оклад в полтора или два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), вне зависимости от региона. Строкова объясняла, что по регионам уровень МРОТ разный и зарплаты учителей отличаются в разы.

Чтобы зарабатывать больше, педагоги берут больше нагрузки. По оценке Общероссийского Профсоюза образования, они работают в среднем не менее чем на 1,7 ставки.

Сейчас зарплаты бюджетников состоят из основного оклада, индивидуальной премии (не менее пяти процентов от оклада), надбавки за ученую степень и звание, за длительный стаж (от десяти до 30 процентов) и других надбавок.

«Российская газета» писала, что надбавки педагогам иногда начисляются «по очень сложным и запутанным схемам». К примеру, в некоторых регионах действуют баллы, заработать которые можно разными способами - применением новых методик, победами учеников в олимпиадах и даже оформлением школьных коридоров.